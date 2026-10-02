Диана Пожарская восхитила поклонников внешним видом после родов

Диана Пожарская впервые после рождения ребенка появилась на публике, посетив кинопремьеру. Супруга Ивана Янковского ранее долгое время не выходила в свет.

На красной ковровой дорожке актриса предстала в стильном черном платье закрытого кроя, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Иван Янковский дополнил образ классическим смокингом с бабочкой, поддержав элегантный стиль жены.

Стоит напомнить, что в июне стало известно о пополнении в семье пары: у Дианы и Ивана родился второй мальчик по имени Давид. Отец публично поделился радостной новостью, выразив благодарность медицинскому персоналу клиники. «Мы счастливы, любим друг друга и с радостью встречаем Давида в нашей семье. Теперь мы — двойные мама и папа. Добро пожаловать, маленький D», — написал Янковский.

Для фанатов новость о втором ребенке стала сюрпризом, так как звезды бережно хранят свою личную жизнь. Старший сын Олег, названный в честь деда Ивана — легендарного актера Олега Янковского, появился на свет в 2021 году. Хотя пара крайне редко публикует домашние фото, даже по имеющимся кадрам ясно, что в их доме царят гармония и любовь.