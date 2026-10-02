Дилара Зинатуллина извинилась перед Рианной за встречу с ее мужем

Звезда Дилара Зинатуллина прибыла во Францию для участия в Неделе моды и уже успела окунуться в атмосферу столичных светских раутов. В своем блоге она поделилась эмоциями от путешествия, особое внимание уделив личной встрече с известным американским музыкантом A$AP Rocky.

В программе блогера значились закрытые вечеринки, а также посещение дефиле. Личная встреча с супругом Рианны состоялась на концерте артиста в Париже. Оценивая свой отдых, Дилара выразила восторг, а после знакомства с рэпером шуточно извинилась перед его женой.

Ранее инфлюенсер подчеркивала, что не намерена отказываться от сексуальных акцентов в своих луках, считая базовый гардероб слишком скучным и рассматривая моду как инструмент самовыражения. При этом в общении с новыми людьми она ставит в приоритет глубокое знакомство с личностью собеседника, а не его визуальный стиль.

Ранее Дилара призналась, что уже год проходит психотерапию для борьбы со стрессом и тревожностью. Блогер отметила, что её состояние усугублялось негативными комментариями и желанием соответствовать ожиданиям аудитории, а также собственными завышенными требованиями к себе.

«Я ответственно подхожу ко всему, что делаю, и всегда стремлюсь к максимальному качеству. Именно из-за этого я слишком сильно пропускаю всё через себя», — поделилась Дилара в своём блоге.

В ходе лечения специалист прописал ей антидепрессанты. Однако первый препарат не подошёл: он вызвал эмоциональную подавленность и неспособность плакать даже при наличии соответствующих чувств. Обсудив это с терапевтом, Дилара получила замену, которая оказалась эффективной, и продолжила курс терапии.