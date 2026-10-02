Футболист Сафонов рассказал, когда на самом деле женился на Кондратюк

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов раскрыл детали своей свадьбы. Голкипер признался, что масштабное торжество прошло без официальной регистрации брака, так как пара уже узаконила отношения за полтора года до этого — в день рождения российского спортсмена, в российском консульстве в Париже. По словам Сафонова, цель праздника заключалась в том, чтобы разделить радость с близкими, поэтому он приложил максимум усилий для реализации креативных идей.

Событие собрало около шестидесяти гостей, которым был установлен строгий дресс-код: все приглашенные должны были одеваться в черное, тогда как молодожены выбрали белые наряды. Интерьер зала также оформили в темных тонах.

Отдельного внимания заслуживает бытовая деталь: Марина Кондратюк, жена Матвея, позже упрекнула мужа за то, что он пренебрег гигиеной волос в свадебный день. Примечательно, что дата регистрации брака — 25 февраля — была выбрана не случайно: она совпадает с днем рождения Сафонова, чтобы он точно не забыл об этом важном событии.

Ранее Сафонов признался в наличии напряженности в общении с окружением своей жены, Марины Кондратюк. По его мнению, женская компания испытывает ревность к нему, так как супруги являются друг для друга близкими друзьями.