Инна Михайлова бурно отреагировала на новое фото мужа в соцсетях

Инна Михайлова, судя по всему, отказалась от идеи развода со своим известным мужем. Такой вывод напрашивается сам собой благодаря внезапным и очень показательным изменениям в их личных блогах. После недавних заявлений о «человеке-фейке» жена Стаса Михайлова с явным удовольствием отреагировала на публикацию супруга, запечатлевшего себя в салоне самолета.

На свежем снимке Стаса Инна неожиданно оставила открытый комментарий: «Ой!» - сопроводив его сердечком.

Ранее сам Стас опровергал слухи о расставании с Инной. Народный артист РФ тогда кратко прокомментировал новости о крахе его многолетнего союза, попросив не доверять написанному.

Кроме того, в эфире подкаста Эмина Агаларова артист откровенно признался, что они с женой далеко не идеальные личности с норовистыми характерами, но при этом отлично дополняют друг друга. Для Стаса в браке нет ничего важнее верности и дружбы.

Ранее Отар Кушанашвили прокомментировал сенсационное заявление Инны Михайловой о разрыве отношений со своим мужем, Стасом Михайловым. Ранее супруга певца объявила, что они расстались, назвав артиста «человеком-фейком» и отвергнув его современный имидж.

В рамках своего шоу журналист выдвинул версию, согласно которой эта ситуация может быть частью заранее спланированной пиар-кампании. По мнению Кушанашвили, таким образом супруги пытаются привлечь внимание публики к новым проектам музыканта.

«Раньше мне казалось, что Инна и Стас — это неразлучная пара. Однако сейчас все знают термин „прогрев“. Возможно, так и вышло: это был разогрев аудитории», — резюмировал ведущий.