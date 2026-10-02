Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерии поставили капельницу

Иосиф Пригожин разместил в своем личном блоге снимок, где Валерия находится на домашнем лечении с капельницей. В беседе с изданием Super.ru продюсер предположил, что певица заразилась вирусной инфекцией и сейчас проходит терапевтический курс. «Заболела. Скорее всего, вирус. Мы лечимся», — коротко прокомментировал ситуацию Иосиф Игоревич.

58-летняя звезда ответственно подходит к своему здоровью: она тщательно следит за состоянием кожи и поддерживает отличную физическую форму. Недавно Валерия обновила ленту в соцсетях, показав подписчикам кадры из косметологического кабинета. На фото певица в белом халате лежит на кушетке, а ее лицо заметно покраснело после процедуры.

Также Иосиф Пригожин опубликовал видео, на котором его жена Валерия занимается спортом. По всей видимости, съемки проходили в тренажерном зале отеля в Бодруме, куда знаменитая чета прибыла накануне ради концертного выступления. Певица была одета в облегающий спортивный костюм голубого оттенка и работала с гантелями, прорабатывая мышцы рук.

«Захожу, а тут такие виды невиданные! Красоты. Что я имею в виду? Сочетание красивой женщины, занимающейся спортом, в красивом месте. Заинька, с какого вида ни снимай, везде красота!» — поделился впечатлениями продюсер.

Фанаты давно отмечают приверженность пары здоровому образу жизни. Недавно певица заявила, что её вес остался таким же, как в семнадцать лет. Сам продюсер за два месяца также избавился от восьми килограммов. По его словам, он взялся за форму, поскольку его всё чаще путали с отцом супруги. Ранее все попытки Пригожина похудеть заканчивались возвращением лишних килограммов.