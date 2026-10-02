Ирина Хакамада рассказала о своей болезни

71-летняя Ирина Хакамада подхватила простуду на фоне похолодания. В своем блоге экс-политик выложила домашний кадр: на столе видны пустые тарелки, а телевизор работает. По словам Хакамады, в такие моменты можно позволить себе отдохнуть и не тревожиться.

«Болезнь — это удовольствие: хаос, телек и отсутствие обязательств», — пошутила Ирина.

Но сидеть дома она долго не стала и вскоре выложила сторис из московского ресторана, где встретилась с сыном Даниилом. «Что это у меня? Бенедикт по-неаполитански!» — радостно прокомментировала она.

У Ирины двое детей. Помимо Даниила, у нее есть дочь Мария с синдромом Дауна. Летом Хакамада показала трогательное видео, как дочь встречает ее после командировки.

Ранее Ирина Хакамада советовала одиноким женщинам после 40 лет не фокусировать энергию на поиске партнера. Журналистка считает, что лучше заниматься саморазвитием, и тогда избранник появится сам.

В своем личном блоге Ирина Хакамада поделилась мнением о том, как женщинам после сорока лет стоит искать партнера. По мнению знаменитости, вместо активных поисков лучше направить усилия на собственное развитие, поскольку тогда подходящий мужчина обязательно появится в жизни самостоятельно.

«Следует работать над собой, и тогда придет именно тот человек, который вам нужен. Ведь вы притягиваете то, чем являетесь на самом деле. Искать оправдания — это лишь маска: вместо того чтобы стремиться к счастью на протяжении всей жизни, люди постоянно ищут причины для своего несчастья», — подчеркнула журналистка.

Ранее 71-летняя Ирина Хакамада призналась, что ее возраст часто удивляет окружающих. В блоге она отметила, что настоящий возраст определяется не количеством прожитых лет, а количеством энергии внутри. Своим способом поддерживать молодость она считает развитие креативности.