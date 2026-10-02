Ирина Шейк показала огромный бриллиант на груди

В Париже 1 октября в стенах Гран-Пале прошла презентация новой коллекции известного ювелирного бренда. Старт модного показа взяла на себя Адриана Лима, а завершила его Ирина Шейк, чье появление стало настоящим триумфом и получило от публики высокую оценку как «мастер-класс по притягательности».

Финальный выход звезды сопровождался впечатляющим визуальным рядом: Ирина предстала в соблазнительном черном жакете с открытыми плечами и глубоким вырезом, дополненном прозрачной кружевной юбкой. Однако истинной жемчужиной образа стали драгоценности. Особое внимание привлекло колье с уникальным бриллиантом Okavango Blue. В центре композиции — редкий голубой камень весом 20,46 карата, обрамленный необработанным алмазом массой 40,11 карата. Этот экземпляр, обнаруженный в 2018 году на ботсванском руднике Orapa, занимает восьмую строчку в рейтинге крупнейших бриллиантов планеты.

Ирина уверенно и грациозно двигалась по подиуму, демонстрируя шедевр ювелирного искусства. Жест, при котором она положила руку на грудь, лишь усилил акцент на роскошном украшении. В социальных сетях новый образ россиянки вызвал бурную дискуссию. Пользователи выражают восхищение ее внешностью, отмечая, что звезда сохраняет свою естественную женственность, не следуя навязчивому тренду на чрезмерную худобу.