Иван Янковский выразил мнение о работе с Борисовым

В телепрограмме режиссёр Илья Маланин и актёр Иван Янковский обсудили процесс создания приключенческой драмы, повествующей о развитии отечественного автопрома в эпоху Российской империи. В главных ролях ленты снялись сам Янковский и Юра Борисов.

Иван Янковский с теплотой отозвался о сотрудничестве с Борисовым. По его словам, до начала съёмок они знали друг друга лишь заочно и пересекались на кинопремьерах.

«Было большой удачей и счастьем оказаться с ним в одной кадре и по-настоящему познакомиться. До этого фильма наши пути пересекались лишь формально, на каких-то мероприятиях. Взаимодействие получилось очень душевным и приятным», — поделился актёр.

Он также высоко оценил личностные качества своего коллеги, отметив, что его впечатление о Борисове осталось исключительно позитивным. «Самое главное — он удивительно тёплый и замечательный человек. Это чувствуется и в творчестве. Говорить о нём что-то плохое просто невозможно», — добавил Янковский.

Ранее Диана Пожарская посетила премьеру фильма, при этом выход стал первым публичным появлением после родов. Супруга Ивана Янковского долгое время не показывала себя широкой публике.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала строгое черное платье закрытого кроя, которое идеально подчеркивало ее стройные формы. Иван Янковский гармонично дополнил образ жены классическим смокингом с бабочкой.