Лариса Гузеева тронула поклонников фото с внучкой

Лариса Гузеева опубликовала семейное фото со своей внучкой Ивой. Актриса впервые стала бабушкой в минувшем году, когда у её дочери Ольги Бухаровой родилась дочь.

Долгое время появление наследницы держалось в секрете, а сама Гузеева редко демонстрировала внучку в своих соцсетях. Однако накануне она сделала исключение и выложила домашний снимок. На фото Ольга находится у плиты, а её малышка спряталась в широкой штанине материнских брюк. Ведущая подписала изображение лаконично: «Мои девочки».

Фанаты были в восторге от публикации. Многие заметили, что разглядеть ребенка на снимке непросто, поэтому фото назвали настоящим поисковым квестом.

Напомним, ранее Гузеева признавалась, что рассталась с новой помощницей по хозяйству. Причиной стала грубость сотрудницы: звезда случайно услышала, как женщина в телефонном разговоре оскорбляла её.

Лариса Гузеева, известная как актриса и телеведущая, в своем личном блоге поделилась ностальгией по эпохе до появления социальных сетей. На фото с коллегой Ларисой Удовиченко звезда выразила теплые чувства к тому времени, когда люди реже выносили свою частную жизнь на всеобщее обозрение.

«Тогда в норме считалось оставаться собой: не было гонки за всеобщим одобрением, не было исповедей перед камерами и постоянного анализа каждого действия с психологами. Друзьям доверяли, слово держали, а чужие тайны хранились как в могиле», — отметила она.