Меган Фокс высказалась о мужчинах с проблемой импотенции

Меган Фокс высказала мнение о мужчинах с проблемами в половой сфере

В последнее время Меган Фокс редко появляется на экранах, но продолжает оставаться востребованной моделью для мировых брендов. Многодетная мама приняла участие в провокационной фотосессии, выбрав для этого эффектный образ.

Звезда картины «Тело Дженнифер» распустила темные локоны, уложив их мягкими волнами, и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и красные губы. Она надела красный облегающий комбинезон, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Актриса дополнила лук красной круглой сумочкой и туфлями на шпильке. Позировав сидя и лежа, она предстала перед камерами в качестве лица средства от эректильной дисфункции.

Меган заявила, что хочет развеять стигму и напряжение вокруг мужской сексуальности. «Я не могу придумать никого более подходящего для этой роли», — отметила актриса.

По мнению Фокс, женщины подвержены давлению стандартов, касающихся веса, внешности, молодости, идеальной кожи и параметров тела, тогда как для мужчин потенция неразрывно связана с самоидентификацией. Значительная часть мужского эго и представлений о маскулинности завязана именно на этом аспекте.

«Нам необходимо убрать эти табу и просвещать людей, особенно мужчин, в том, что проблемы с эрекцией встречаются довольно часто», — подвела итог актриса.