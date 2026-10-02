Меган и Гарри могут снова вернуться в США

Герцог и герцогиня Сассекские не торопятся полностью отказываться от американских активов после переезда в Европу. Согласно данным Page Six, принц Гарри и Меган Маркл решили оставить у себя элитное поместье в Калифорнии.

По информации источника, близкого к паре, недвижимость не пустует: на объекте продолжает работать персонал, который следит за чистотой и техническим состоянием особняка, хотя сами супруги там не проживают.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Меган и Гарри планируют продать или сдать в аренду 1600-квадратметровый дом из-за высоких налогов и ипотечных платежей, составляющих 600 тысяч долларов. Однако пара всё же решила сохранить за собой резиденцию с девятью спальнями, бассейном и кортом для тенниса.

Тем временем супруги уже рассматривают возможность окончательного переезда обратно в США. Ключевой причиной такого решения стала проблема безопасности в Великобритании. Частная охрана испытывает трудности с соблюдением протоколов из-за лондонских пробок, вызванных разным графиком посещения школы детьми Арчи и Лилибет. Принц Гарри намерен добиться выделения королевской охраны для своей семьи за счет бюджета налогоплательщиков, несмотря на то, что он не является действующим членом королевской семьи.