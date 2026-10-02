Николас Кейдж признался в ненависти к кинокомиксам

Николас Кейдж заявил, что не видит смысла в кинокомиксах

Во время своего выступления на фестивале Fan Expo Dallas Николас Кейдж подверг жесткой критике современные проекты Marvel. По его мнению, нынешняя киновселенная напоминает «хорошо финансируемый и приукрашенный» рестлинг. Слова актера приводит Variety.

Кейдж полагает, что в супергеройских фильмах и сериалах все чаще жертвуют проработкой персонажей и глубиной сюжета ради зрелищных схваток.

«Когда я вижу этих пятидесятилетних и старше — в общем-то умных и невероятно одаренных артистов, надевающих нелепые костюмы и готовящихся к драке, — давайте признаем, все сводится к драке, — мне трудно не вспомнить, что Marvel превращается в хорошо финансируемую и приукрашенную версию WWE [крупнейшая в мире федерация профессионального рестлинга]», — высказался Николас.

При этом Кейдж выделил новый сериал «Паук-Нуар» как удачный пример иного подхода. В этом проекте он исполнил главную роль — сыграл пожилого детектива, представляющего альтернативную версию Человека-паука.

Ранее Николас Кейдж появился на публике вместе с 31-летней супругой и удивил поклонников обновленным образом.