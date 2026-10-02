Оксана Самойлова прокомментировала "разврат" в своей голове

Оксана Самойлова, являющаяся матерью четверых детей, в данный момент находится во Франции в разгар Недели моды. Ранее она поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На снимках модель запечатлена в откровенном бикини с прорезями и призналась, что внутри нее живут противоречия. «Жить непросто, когда драконы соседствуют с бабочками, разврат — с хорошим воспитанием, а наглость — с застенчивостью», — написала она.

Недавно Самойлову критиковали за излишне смелый стиль одежды. Она ответила, что всегда придерживается такого стиля и давно привыкла к хейту, который сопровождает её откровенные образы на протяжении 17 лет. Также звезда откровенно высказалась о своем браке с рэпером Джиганом, признав факт инцидента с стрельбой в их доме в начале июля, когда рядом находились дети и прислуга. В тот момент Оксана была в Милане на модных показах, после чего артист уехал на реабилитацию в Израиль.

Модель рассказала о текущей жизни семьи: прошло три месяца, дети постепенно адаптировались, ходят в школу и ведут обычный образ жизни. Самойлова признает свою вину перед детьми, но уверена, что как мать она всегда стремилась к их благополучию и сделала всё возможное с юридической точки зрения.

Звездное сообщество негативно оценивает поступки Самойловой. Алена Водонаева назвала ее жадной и необдуманной матерью, которая выставляет на показ самые интимные детали жизни ради денег и внимания публики. Виктория Боня выразила шок из-за видео, где Джиган играл с ножом в присутствии маленьких дочерей.