Ольга Серябкина восхитила поклонников фото из отпуска

Ольга Серябкина показала, как отдыхает на побережье с семьей

После долгой работы 41-летняя Ольга Серябкина смогла полноценно отдохнуть, забыв о рабочих дедлайнах и бесконечном списке задач. В своем блоге певица поделилась эмоциями от поездки и опубликовала нежные семейные фотографии.

«Наконец-то у меня получился настоящий отдых. Без спешки, кучи планов и мыслей о работе. Море, вкусные завтраки, сон и время с близкими. А еще, конечно, мукбанки. Каникулы официально завершены, я возвращаюсь с новыми силами», — написала артистка.

Подписчики тепло отреагировали на снимки пары, сыпля комплиментами: «Вы даже чем-то похожи», «Загорелые и очень красивые», «Суперкрасавчики».

К слову, Ольга чувствует себя по-настоящему счастливой в браке. Она вышла замуж за бизнесмена и продюсера Георгия Начкебию в октябре 2020 года. Вместе они воспитывают сына Луку, которому этой осенью исполнится пять лет.

Ранее Ольга Серябкина отправилась в отпуск в Дубай вместе с близкими. 41-летняя певица опубликовала подборку фотографий из путешествия, где продемонстрировала идеальную спортивную фигуру в элегантном купальнике светлых тонов.

«Для меня значимы все грани бытия: карьера, родные люди, самосовершенствование и любимое занятие. Каждый элемент жизни бесценен. Сейчас я наслаждаюсь гармонией, совмещая их с самым дорогим для меня временем», — написала артистка в описании к снимкам с пляжа.

На фотографиях Ольга запечатлена в зеркале номера отеля в минималистичном бикини, которое подчеркивает рельефный пресс и изящные пропорции тела. Звезда также показала кадры из вечернего купания в заливе во время заката и свой расслабленный вечерний лук в коротком платье из шелка.

Ранее Ольга удивила поклонников эпатажным образом, повторив стиль Бьянки Цензори — супруги Канье Уэста. В лифте певица появилась в откровенном наряде с глубоким вырезом, накинув сверху меховую шубу.