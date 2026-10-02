Принц Уильям перепрыгнул через забор, восхитив поклонников

Скандал разгорелся в британском сегменте интернета после того, как принц Уильям устроил неожиданную демонстрацию ловкости. Как сообщает издание Express, 44-летний наследник британского престола прибыл в село, серьезно пострадавшее от паводка, где с легкостью перелез через ограждение из колючей проволоки.

Вместе с местными добровольцами Уильям занимался сбором семян и планировал высадить саженец дуба скального — символа Уэльса. Чтобы добраться до нужного места, монарху пришлось преодолеть препятствие, что он и проделал с юмором. Во время сбора семян он пошутил, что достанет даже самые высокие экземпляры.

Перепрыгивая через заграждение, принц признался, что сейчас больше всего на свете опасается испортить свои брюки, рассмешив окружающих.

Фанаты принца не остались равнодушны и активно комментируют произошедшее в социальных сетях. Один из пользователей отметил, что Уильям выглядит отлично, и выразил благодарность его тренеру. Другие пользователи поддержали коллегу, написав: «Это наш Уилл!», «Он способен на всё», «Он действительно полон энергии» и «Превосходная физическая форма».