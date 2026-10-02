Российская певица поделилась деталями разговора с продюсером, работавшим с Майклом Джексоном

Глюкоза рассказала, как общалась с продюсером, работавшим с Майклом Джексоном

Певица Глюкоза в беседе с изданием SUPER поделилась историей общения с продюсером, который работал и с Майклом Джексоном, и с Принцем.

Артистка поделилась рассказанной этим продюсером историей, который раскрыл, что ему звонил Майкл Джексон ночью и говорил, что если сейчас не реализовать появившуюся у него идею сейчас, то утром это сделает Принц.

По словам собеседницы издания, идеи на сегодняшний день имеют «совершенно феноменальную скорость».

Глюкоза добавила, что если что-то пришло в голову, то это нужно сделать сразу же.