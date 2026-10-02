Руденко рассказала, как Соседов однажды поставил карьеру на кон

Актриса Любовь Руденко в беседе с Teleprogramma.org поделилась примером того, как музыкальный критик Сергей Соседов, которого не стало в минувшем сентябре, сохранял верность своим принципам.

Как заметила артистка, ей известно, что, когда Соседов был в жюри на одной известной передаче, его попросили сказать то, чего не было на самом деле, потому что там были свои «подковерные игры». Руденко вспоминает, что критику тогда говорили сказать некоторые вещи, но он ответил, что этого никогда не будет.

Актриса тогда поинтересовалась у Соседова, не боится ли он так поступать, на что он отвечал, что понимает, что его «могут убрать».

Самым удивительным в этом ситуации собеседница издания сочла то, что критика тогда не убрали, потому что, видимо, у него был огромный рейтинг как у члена жюри, ведь он шел вразрез со всеми остальными представителями жюри.