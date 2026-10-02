Стас Пьеха рассказал, почему его обожают зумеры

Стас Пьеха заявил, что доволен своей популярностью у молодежи

Стас Пьеха прокомментировал феномен внезапного возрождения интереса к его ранним работам. В разговоре с NEWS.ru 46-летний артист раскрыл мотивы, по которым молодежь активно подхватывает и распространяет в сети его давние музыкальные релизы.

«Зумеры обнаружили старые треки и видеоматериалы, начав интерпретировать их через призму собственного времени. Выяснилось, что композиции, созданные много лет назад, вполне актуальны и сегодня», — отметил певец.

При этом Пьеха заявил, что не идет на уступки и не пытается адаптироваться под молодую аудиторию. Он раскритиковал практику зрелых звезд, которые искусственно стараются казаться современными, используют сленг и делают вид, что следят за каждым трендом, называя такое поведение абсурдным.

Напомним, ранее публикация видео с отжиманиями вызвала негативную реакцию части подписчиков, усомнившихся в физической форме исполнителя. Певец ответил на критику демонстрацией подтянутой спины, подтвердив свою физическую форму.