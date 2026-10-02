Сын Авербуха рассказал, каким отцом хочет стать

Мартин Авербух, сын знаменитых фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, в интервью поделился подробностями своей личной жизни, отношениями с родителями и стратегией на будущее. Молодой человек признался, что уже присматривается к идее бракосочетания со своей партнершей Софой, с которой они вместе примерно пять лет, и в ближайшее время планирует сделать ей предложение.

Однако стать отцом пока не входит в его планы: Мартин с юмором называет себя еще «разгильдяем» и считает, что к такой ответственности он не готов. В то же время в перспективе он мечтает о многочисленном потомстве и стремится быть нежным, внимательным папой, передающим ребенку свой жизненный багаж и лучшие родительские качества.

По словам Авербуха-младшего, его детство прошло в атмосфере доверия, а не жесткого контроля. Родители скорее консультировали его, позволяя самому выбирать увлечения. Мартин убежден, что в воспитании детей предпочтет диалог и объяснение своей точки зрения, избегая агрессии.

Развод родителей, произошедший, когда сын был еще маленьким, он не воспринял как трагедию. Мартин сохранил теплые связи с обоими родителями, подчеркивая, что расставание взрослых не означало прекращения отношений с кем-то из них.

Поддерживать хорошее настроение ему помогают любимая девушка и внутренняя мотивация. «Я люблю улыбаться. Зачем грустить, если вокруг столько поводов для радости?» — делится он. Стоит отметить, что ранее пара не торопила события и сообщала, что свадьба пока не является приоритетом.