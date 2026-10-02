...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Шоу-бизнес 1635

Сын Авербуха рассказал, каким отцом хочет стать

Сын Авербуха рассказал, что еще не готов стать отцом

Сын Авербуха рассказал, что еще не готов стать отцом

Мартин Авербух, сын знаменитых фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, в интервью поделился подробностями своей личной жизни, отношениями с родителями и стратегией на будущее. Молодой человек признался, что уже присматривается к идее бракосочетания со своей партнершей Софой, с которой они вместе примерно пять лет, и в ближайшее время планирует сделать ей предложение.

Однако стать отцом пока не входит в его планы: Мартин с юмором называет себя еще «разгильдяем» и считает, что к такой ответственности он не готов. В то же время в перспективе он мечтает о многочисленном потомстве и стремится быть нежным, внимательным папой, передающим ребенку свой жизненный багаж и лучшие родительские качества.

По словам Авербуха-младшего, его детство прошло в атмосфере доверия, а не жесткого контроля. Родители скорее консультировали его, позволяя самому выбирать увлечения. Мартин убежден, что в воспитании детей предпочтет диалог и объяснение своей точки зрения, избегая агрессии.

Развод родителей, произошедший, когда сын был еще маленьким, он не воспринял как трагедию. Мартин сохранил теплые связи с обоими родителями, подчеркивая, что расставание взрослых не означало прекращения отношений с кем-то из них.

Поддерживать хорошее настроение ему помогают любимая девушка и внутренняя мотивация. «Я люблю улыбаться. Зачем грустить, если вокруг столько поводов для радости?» — делится он. Стоит отметить, что ранее пара не торопила события и сообщала, что свадьба пока не является приоритетом.

Подписаться

Автор:

Что еще почитать