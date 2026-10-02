Сын Бекхэма шокировал поклонников седой головой

Бруклин Бекхэм, старший ребенок Виктории и Дэвида, появился на показе в Париже вместе со своей супругой. Это событие состоялось всего за сутки до того, как его мама представила собственную коллекцию. Однако главным поводом для обсуждений стала не только его светская выходка, но и явные изменения во внешности молодого человека.

На публике Бруклин предстал с волосами более значительной длины, в которых уже начали появляться седые пряди. Для образа он выбрал белую рубашку, небрежно повязанный черный галстук, кожаную куртку и брюки карго.

Рядом с ним сияла его жена, актриса Никола Пельц. Ее наряд состоял из черного топа, юбки с заниженной талией и изящных туфель на шпильке. Пара демонстрировала единство, держась за руки и с удовольствием позировав для фотографов.

Старший сын Бекхэмов почти два года избегает семейных праздников. Напряженность в отношениях обострилась в январе, когда Бруклин публично раскритиковал родителей, отказавшись от участия в семейном бизнесе «Бренд Бекхэм».

В то время как Бруклин дистанцируется от родни, Виктория Бекхэм полностью погружена в подготовку к своему модному шоу, которое традиционно является одним из ключевых событий Недели моды.

Ранее молодой человек уже сталкивался с волной негатива в социальных сетях из-за своего поведения вместе с женой в общественных местах.