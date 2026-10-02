Яна Чурикова ответила на критику внешности Вали Карнавал

Яна Чурикова заступилась за Валю Карнавал после хейта в соцсетях

Яна Чурикова вступилась за свою коллегу по шоу Валю Карнавал, резко осудив публикации о её внешности. Ведущая назвала такие материалы манипуляцией и обвинила прессу в травле артистки.

В видеообращении Чурикова раскритиковала материал популярного издания с провокационным заголовком. По словам Яны, СМИ утверждали, что изменения во внешности Вали вызвали волну негатива среди подписчиков Чуриковой, ссылаясь на комментарии. Однако телеведущая лично проверила обсуждения под своим видео и не обнаружила там подобных слов.

«Как это называется? Это манипуляция по отношению к аудитории. Ну, а по отношению к героине — просто травля», — подчеркнула телеведущая.

Отдельно Чурикова прояснила ситуацию с самим роликом. Она подчеркнула, что видео, из-за которого Валю Карнавал раскритиковали за якобы изменившуюся внешность, было создано её командой с помощью ИИ.

Ранее Яна Чурикова откровенно призналась, что морила себя голодом до булимии ради стройности на телевидении.