Юлия Ковальчук обратилась к Чумакову в годовщину свадьбы

Юлия Ковальчук порадовала своих подписчиков новостью о важном семейном событии. Экс-вокалистка группы «Блестящие» нежно поздравила своего мужа, музыканта Алексея Чумакова, с годовщиной свадьбы.

«Наша кружевная свадьба. 13 лет брака, почти 19 лет вместе, и кажется, что ты всегда рядом. Люблю», — написала певица, отметив супруга. Пост она сопроводила подборкой архивных романтических фото, среди которых есть кадр, где Юлия нежно обнимает избранника.

Поклонники начали массово поздравлять пару, назвав их союз одним из самых крепких и гармоничных на сцене. Фолловеры отдельно отметили, что за долгие годы совместной жизни артисты полностью сохранили искренность чувств.

До этого звёздные супруги делились редкими кадрами совместного романтического отдыха. Пара устроила себе долгий отпуск на побережье, откуда Юлия публиковала честные снимки в естественном образе без макияжа, признаваясь, что они полностью наполнились солнцем и силами перед новым рабочим сезоном.

Фанаты Юлии Ковальчук всегда бурно реагируют на новые фотографии звезды. Многие фолловеры предположили, что 43‑летняя исполнительница могла улучшить внешность с помощью косметолога, в том числе изменив объем губ, но при этом единогласно признали высокий уровень мастерства её врача.

На одних фотографиях певица позирует в купальнике нежно-розово-лавандового цвета, на других — счастливо обнимает своего мужа Алексея Чумакова. Интерес к внешности певицы в сети возникает регулярно. Недавно пользователи сравнивали её с Александром Реввой после публикации снимка без макияжа: тогда Ковальчук была запечатлена в тёмно-синем платье в горошек с распущенными волосами на фоне пальм. Ранее она также выкладывала фото, где макияж для неё сделала её маленькая дочь.