Юлия Пересильд рассказала правду о своем возрасте

Юлия Пересильд призналась, что чувствует себя комфортно в свои годы

Юлия Пересильд в беседе с журналистами поделилась новостью о своем замужестве, а также раскрыла свои чувства по поводу возраста и объяснила причины своего нынешнего благополучия. Ранее актриса признавалась, что переживала из-за приближения сорокалетия. Однако, переступив эту черту, она не заметила никаких радикальных перемен. По словам 42-летней звезды, именно сейчас она испытывает максимальное счастье.

Звезда выразила восхищение возрастом, отметив, что в этом возрасте у нее по-прежнему достаточно энергии и мотивации для творческой работы. При этом накопленный жизненный опыт помогает принимать более взвешенные решения и совершать меньше ошибок.

В ходе интервью журналист спросил актрису, связано ли ее ощущение счастья с недавними изменениями в личной жизни. Пересильд подтвердила, что вышла замуж.

«Да, я вышла замуж. И очень счастлива», — сказала она. При этом актриса подчеркнула, что не намерена подробно рассказывать о семейной жизни и считает некоторые моменты исключительно личными: «Есть вещи, которые нужно просто проживать».