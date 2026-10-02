Жена Андреасяна сообщила о проблемах мужа после его похудения

Лиза Моряк поделилась с «Пятым каналом» новостью о том, что её муж, кинорежиссёр Сарик Андреасян, сбросил 12 килограммов благодаря специальным препаратам для снижения веса. Однако сама артистка категорически не одобряет подобный метод борьбы с лишним весом.

По словам Лизы, после резкого похудения у супруга возникли серьезные проблемы со здоровьем. Режиссёр стал жаловаться на постоянную слабость, головные боли и чувство тяжести в теле, а актриса также заметила ухудшение его зрения. «Я даже на его примере вижу, как у него немного упало зрение. Он жалуется на слабость», — отметила звезда.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян сыграли свадьбу в ноябре 2022 года. Актриса вспоминала, что предложение руки и сердца прозвучало во время полета: режиссер организовал романтический сюрприз, оставив надпись в небе «Я люблю тебя, выходи за меня».

В 2023 году у пары родилась дочь Элизабет. 10 мая 2025 года супруги стали родителями во второй раз, родив дочь Шарлиз. А в сентябре 2026 года в семье появился сын. Кроме того, у режиссера есть двое сыновей от предыдущего брака. Ранее Лиза Моряк признавалась, что уже выработала иммунитет к хейту.