Жена Омарова объяснила причину инсульта у сына мужа

Две недели назад 18-летний Омар, сын бизнесмена Курбана Омарова и Аллы Воденко, попал в реанимацию Института скорой помощи имени Склифосовского. Юноша внезапно потерял сознание у себя дома, после чего врачи стабилизировали его состояние и провели детальное обследование. Третья супруга Курбана Омарова, Валерия, поделилась снимками парня с её полуторагодовалым сыном Адамом и раскрыла причину внезапного ухудшения здоровья пасынка.

Как уточнила Валерия, проблема не имела отношения к боксу. У молодого человека выявили открытое овальное окно в сердце — это врожденный дефект, представляющий собой небольшое отверстие между предсердиями. Обычно оно зарастает после рождения, но у некоторых людей остается открытым, и человек может годами не подозревать о такой особенности. Именно с этой аномалией медики связали случившийся инцидент с Омаром.

Пациенту была проведена хирургическая операция по закрытию дефекта. «Мы пережили всё это вместе, как одна большая семья. Операция прошла успешно, сейчас парень чувствует себя отлично, и это главное. Омар вновь доказал свою силу характера, как и в любых других жизненных трудностях. Он полностью восстановился, и никаких негативных последствий не осталось», — поделилась эмоциями избранница Курбана.

Валерия также обратилась к родителям с призывом более ответственно подходить к здоровью детей. «Говоря как мама и человек, связанный с медицинской сферой, хочу предостеречь: не откладывайте визиты к врачу и не игнорируйте даже самые незначительные, на первый взгляд, симптомы. Человек может чувствовать себя здоровым, не подозревая о скрытых патологиях. К счастью, наша история закончилась благополучно. Если эта публикация заставит хотя бы одну семью внимательнее следить за самочувствием своих детей, значит, мы поделились этим опытом не зря», — заключила косметолог.