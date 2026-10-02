Жених Лерчек поделился тревожной информацией о состоянии блогерши

Жених Лерчек сообщил, что блогерша снова в больнице

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, вновь госпитализирована после курса химиотерапии. Поводом для обращения за медицинской помощью стали сильные болевые ощущения в области спины. О состоянии партнерши рассказал ее жених — Луис Сквиччиарини, опубликовав информацию в своем личном блоге.

По словам Луиса, Валерия готовится к новому курсу лечения, так как ранее применявшиеся методы не принесли ожидаемого результата. «Надеюсь, что сейчас всё пройдет проще и эффективнее», — выразил надегу молодой человек.

На опубликованных видео Валерия видна в больничной палате рядом с возлюбленным. Ей предстоит пройти процедуру с применением электротоков, направленную на облегчение болей в спине. В настоящее время артистка вынуждена использовать мощные анальгетики.

Ранее пациентке делали блокаду, однако болевой синдром не утих, что потребовало повторной госпитализации. Несмотря на тяжелое состояние и изнурительную борьбу с болезнью, многодетная мать сохраняет оптимизм и верит в положительный исход.

Напомним, ранее Лерчек сообщала о фактах плагиата: китайские продавцы начали копировать описания товаров на маркетплейсах, выдавая свою продукцию за бренд косметики блогерши.