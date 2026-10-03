Актеры из "Друзей" выступили против фильма о Мэттью Перри

Актёры из культового сериала «Друзья» отвергли участие в масштабной документальной работе, посвящённой памяти ушедшего из жизни Мэттью Перри. Согласно источникам Page Six, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер единогласно проигнорировали приглашение студии, которая планирует выпустить три серии фильма.

Источники утверждают, что звёздам было направлено официальное предложение, однако они совместно приняли решение не сниматься. Наиболее категорично позицию выразила Дженнифер Энистон. В её окружении сообщили: «Джен даже не рассматривала возможность участия. Она категорически не намерена плакать на камеру и заново переживать эту тяжёлую личную утрату публично, выставляя свои чувства на всеобщее обозрение».

При этом в документальном проекте всё же примут участие близкие родственники Перри — его сестра Миа Перри Боуик, которая расскажет о финансовых затратах брата на борьбу с зависимостью.

Ранее Лиза Кудроу, известная зрителям по роли Фиби Буффе в легендарном ситкоме «Друзья», призналась, что впервые увидела свой сериал уже после того, как он завершил свое существование. Проект транслировался с 1994 по 2004 год и включал в себя 10 сезонов. Об этом актриса рассказала в разговоре со своей коллегой Дженнифер Энистон, о чем сообщает издание Independent.

«Я просто не выносила мысли, что кто-то зайдет ко мне домой и увидит меня за просмотром сериала, где я сама играю главную роль. Мне было крайне неловко», — поделилась звезда.

Когда Лиза все-таки решилась посмотреть шоу, оно произвело на нее неизгладимое впечатление. Актриса призналась, что полюбила «Друзей» всей душой и просматривала серии до самого утра. Больше всего ей запомнились эпизоды, связанные с Днем благодарения, особенно тот, в котором снялся Брэд Питт, бывший супруг Энистон.

Ранее Кудроу отмечала, что уход из жизни Мэттью Перри в октябре 2023 года заставил ее заново пересмотреть сериал, но уже с иным восприятием. Также она раскрыла детали гонораров участников «Друзей», которые продолжают получать выплаты спустя два десятилетия после окончания съемок.