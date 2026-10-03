Анастасия Решетова показала подписчикам "беременный" живот

Анастасия Решетова ждет второго ребенка. Блогерша перестала скрывать свое интересное положение на этой неделе, а сегодня продемонстрировала свой спортивный образ.

Бывшая возлюбленная Тимати посетила тренировку в зале. Она была одета в топ, спортивный бомбер и черные легинсы, оставив живот открытым. Модель повернулась перед камерой, показывая фигуру со всех ракурсов.

«Когда ты уже «в положении», но все еще носишь одежду из жизни без живота», — написала Решетова. Она отметила, что продолжает вести активный образ жизни.

Анастасия не забросила теннис, хотя перешла на более щадящий режим, делая акцент на технике и подаче. «В первом триместре было очень непросто без физических нагрузок, особенно с сильным токсикозом. Я очень скучаю по динамичным тренировкам, но пока берегу себя», — поделилась модель.

Звезда также поделилась переживаниями по поводу поведения своего шестилетнего сына от Тимати, Ратмира, который сильно изменился. «Непослушание, хитрость и хулиганство в таком возрасте — это нормально? Или это просто черта характера, а не возрастной кризис?» — спросила Анастасия. Блогеры успокоили ее, сказав, что такое поведение вполне естественно.

«Стало немного спокойнее. Думаю, нужно больше вовлекать ребенка в спорт, чтобы развивать дисциплину и самоконтроль. Но важно не переусердствовать, чтобы не получить обратный эффект, ведь многие дети в этом возрасте только адаптируются к школьной жизни», — объяснила Решетова.

Напомним, зимой Анастасия получила предложение руки и сердца на Мальдивах и согласилась выйти замуж за Владислава Абрамяна. Однако после объявления о второй беременности она уточнила, что отцом ребенка не является Владислав. Новым избранником звезды стал бизнесмен Валерий Цвек.