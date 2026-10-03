Анастасия Волочкова отреагировала на новость о свадьбе экс-любовника

64-летний киноактер тайно обвенчался в третий раз, выбрав своей супругой тридцатидвухлетнюю актрису и художницу по имени Мин А. Слухи о их романе появились еще в 2022 году, а официальное подтверждение получили в феврале, когда пара вместе посетила церемонию награждения «Сезар» в Париже.

Анастасия Волочкова прокомментировала этот брак, выразив искреннюю радость за звезду фильма «Маска». «Если он нашел счастье с любимой, я только за. Мне известно, что его новая жена — азиатка. Джиму всегда тянуло к экзотике и необычному», — поделилась она.

Ранее балерина уже рассказывала историю их знакомства. Всё началось в Москве, куда Джим приехал посмотреть на постановку «Жизель» с участием Волочковой. «Изначально я планировала просто показать ему столицу. В тот момент я еще состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым. Однако после расставания с ним я уехала на гастроли в американский штат Юта, и туда прилетел Джим. Так и завязалась наша романтическая история», — вспоминала экс-прима Большого театра, отмечая, что их время вместе было трогательным и незабываемым.