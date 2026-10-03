Анна Семенович рассказала о своих тренировках в США

Анна Семенович выложила в сеть архивные снимки из своего прошлого, сделанные в период её проживания в США, когда ей исполнилось двадцать. В тот жизненный этап певица серьезно занималась фигурным катанием.

«Эти кадры запечатлели меня в возрасте около 20 лет. Я была совсем юной девушкой, которая уже знала цену труду, умела находить общих друзей и грезить о золотых олимпийских медалях. Однако судьба распорядилась иначе: я стала поп-исполнительницей. Мало кто мог предсказать, что буквально через пару лет меня пригласят в состав легендарного ансамбля „Блестящие“», — поделилась артистка воспоминаниями.

Семенович призналась, что финансовые трудности были нормой того времени, поэтому до тренировок ей приходилось добираться на велосипеде в любую погоду. «Целый год я каталась на велике, независимо от дождя или мороза. Автомобиля не было, да и средств на другие нужды в те годы тоже катастрофически не хватало», — отметила она.

Напомним, ранее Анна рассказывала, что прежде насыщенный рабочий график оставлял мало времени на личную жизнь. Теперь она изменила расстановку приоритетов в отношениях со своим избранником, бизнесменом Денисом Шреером, с которым пара уже активно готовится к бракосочетанию.