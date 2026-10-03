Анна Шатилова вспомнила момент знакомства с Кашпировским

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова вспомнила эпизоды своего знакомства с Анатолием Кашпировским, назвав его выдающейся натурой, чья всеобщая известность была обусловлена врожденным даром. В разговоре с KP.RU актриса отметила, что теледиктор обладал мощным внушающим влиянием, без которого не смог бы охватить своей популярностью всю страну. По ее мнению, за его выступлениями скрывалась некая глубинная сила.

Шатилова также рассказала о личной встрече: однажды Кашпировский зашел в студию, чтобы занять телефон, а позже, когда актриса отдыхала за городом, сам набрал ей, чтобы прочитать собственные стихи.

По словам Шатиловой, в пик популярности харизматика люди со всех концов страны стремились попасть на его сеансы ради чуда. В один из моментов к ней обратилась женщина из другого региона, рыдавшая по телефону и умолявшая о пропуске, так как ее ребенок был болен. Билеты в тот день оказались у главного редактора спортивных программ Гостелерадио Александра Иваницкого, который милосердно выделил два места.

Анатолий Кашпировский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Легенда массовых гипнотических сеансов скончался в реанимации Боткинской больницы, куда была экстренно доставлен в конце сентября с жалобами на резкое падение артериального давления.