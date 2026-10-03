Бен Аффлек открыто рассказал о личной жизни в данный момент

Бен Аффлек рассказал, что отношения сейчас не являются приоритетом для него

Бен Аффлек прояснил ситуацию со своей личной жизнью на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Бывший супруг Дженнифер Лопес заявил, что в данный момент романтические отношения не занимают приоритетного места в его планах.

«Мой график плотно занят работой и встречами с детьми. На свидания времени не остается, я ими не увлекаюсь», — отметил актер.

Он также прокомментировал информацию телеведущей Аны Наварро из шоу The View, которая утверждала, что пыталась познакомить его с Шакирой после расставания с Лопес. При этом сама Наварро признала, что лично Бену не знакома.

«Слышу это впервые в жизни и клянусь, никогда не слышал подобных предложений от кого-либо, тем более от вас. Сплетни вокруг меня ходят постоянно, вероятно, из-за того, что я в окружении многих холостых мужчин, и кто-то просто выдумывает истории. Но меня действительно никогда не пытались сводить с кем-либо», — объяснил Аффлек.

Актер подчеркнул, что сейчас его главные приоритеты — дети и карьера, а активный поиск партнерши его не интересует. Ранее Бен уже делился забавными моментами из общения с детьми: когда он пытается поделиться жизненным опытом, его 17-летняя дочь с иронией замечает: «О, ты теперь эксперт по отношениям?»