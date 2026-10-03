Дочь Задорнова показала редкое фото родителей

Елена Задорнова-Тартуси, дочь известного артиста, раскрыла публике редкий и душевный эпизод из биографии своей семьи. Тридцатипятилетняя поэтесса и художница опубликовала в своем блоге архивный снимок своих родителей в юности. На фотографии изображена мать Елены, Елена Бомбина, которой на тот момент исполнилось лишь двадцать лет, когда она начала встречаться с известным юмористом. Дочь отметила, что отец всегда оставался для нее главным жизненным ориентиром.

При выборе партнера Елена подсознательно искала мужчину с похожим характером и умом, как у отца, и нашла это воплощение в лице своего супруга — ливанского бизнесмена Али Тартуси. Они познакомились в Париже и воспитывают двоих детей.

Кроме того, Елена Задорнова-Тартуси появилась на обложке журнала: она стала лицом свежего выпуска глянцевого издания, признавшись, что уже забрала несколько экземпляров из редакции.

Сама автор картин призналась, что уже успела забрать пару копий новенького выпуска из редакции и выразила признательность команде издания за доверие и возможность украшать обложку. Этим событием она поделилась с подписчиками через свой личный блог. На опубликованном снимке женщина запечатлена делающей селфи перед зеркалом, где в её руках красуется веер из только что полученных журналов.

«Благодарю за честь сиять на обложке», — написала Елена под фотографией.

В настоящее время семья Задорновой-Тартуси проживает на Мальте. Елена часто путешествует вместе с близкими, регулярно делясь фрагментами повседневной жизни в своём блоге. Она замужем за Али Тартуси, и вместе они растят троих дочерей.