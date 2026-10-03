Джанабаева рассказала, почему плакала на съемках клипа в "ВИА Гре"

Альбина Джанабаева поделилась воспоминаниями о том, как начинала свой путь в составе группы «ВИА Гра». Певица призналась, что её успешный дебют омрачился нелепым инцидентом с парикмахером во время съемок клипа на песню «Мир, о котором я не знала до тебя».

«Ранним утром я отправилась в парикмахерскую, чтобы слегка освежить образ и подстричься. Мастер уверенными движениями подстриг мне челку совсем не так, как я хотела. Я вышла из салона расстроенной, даже расплакалась. К счастью, наш замечательный оператор и режиссер быстро помогли мне собраться с мыслями и войти в рабочий настрой», — с улыбкой рассказывает артистка.

Спустя 23 года Джанабаева оценивает тот клип как отличный, хотя и сделала для себя важный урок: никогда не делать стрижку перед ответственными съемками.

Кроме того, звезда недавно опубликовала фотографии своих детей от Валерия Меладзе. Рассуждая о воспитании внушительной плеяды наследников, она отметила, что огромная разница в возрасте между старшими и младшими детьми (17 лет) полностью устраняет почву для ссор и обид, создавая в семье исключительно теплую и нежную атмосферу.