Энн Хэтэуэй рассказала о последних месяцах беременности

Энн Хэтэуэй, готовящаяся к рождению ребенка, в настоящее время с удовольствием проживает каждый день в привычном семейном кругу. В программе CBS Mornings 43-летняя звезда призналась, что испытывает невероятную радость, однако их главные усилия сейчас направлены на то, чтобы насладиться моментом единства вчетвером. По словам актрисы, грядущие перемены затронут всех, но для детей они будут наиболее значимыми, и пара с удовольствием проходит этот этап вместе.

Сейчас Энн воспитывает двух сыновей от мужа Адама Шульмана: десятилетнего Джонатана и шестилетнего Джека. Актриса отметила, что её дети уже достаточно взрослые, и они долго жили в стабильном составе семьи. Если всё сложится удачно, текущий уклад жизни неизбежно изменится. Ранее фотографы засняли беременную Хэтэуэй во время прогулки по Нью-Йорку, где она была одета в полупрозрачную блузку.

Ранее Энн Хэтэуэй продемонстрировала безупречный вкус на роскошном светском мероприятии в Нью-Йорке, покорив фанатов своим элегантным образом. Актер, известная по фильму «Дьявол носит Prada», прибыла на выставку ювелирного дома, о чем писало издание Daily Mail.

Будущая мама, находящаяся на позднем сроке, стала главной героиней фотокамер, выбрав для выхода дерзкий и утонченный наряд с открытыми плечами. Знаменитость облачилась в нежно-лиловое шелковое платье-бюстье. Дополнением к луку стало массивное бриллиантовое колье с крупным аметистовым кулоном.