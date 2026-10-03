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Шоу-бизнес 1614

Евгений Цыганов похвастался фото со взрослым сыном

Евгений Евгений показал поклонникам фото повзрослевшего сына

Евгений Евгений показал поклонникам фото повзрослевшего сына

Актер Евгений Цыганов воспитывает семерых детей от брака с Ириной Леоновой. Их дети — Полина (21 год), Никита (20 лет), Софья (17 лет), Андрей (16 лет), Александр (14 лет), Георгий (12 лет) и Вера (11 лет). Кроме того, актер совместно с супругой Юлией Снигирь растит 10-летнего Федора.

Сегодня старший сын артиста, Никита, отмечает свой двадцатилетний юбилей. Евгений Цыганов выложил в соцсетях архивные фото сына, сделанные в разные периоды его жизни, и поздравил юношу с днем рождения. Лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» написал: «Ровно 20 лет назад в этом красивом здании на Фурштатской родился красивый парень Никита, который оказался ещё сильным, умным и добрым со временем. Счастлив быть твоим отцом и другом».

К поздравлениям присоединились коллеги по цеху и подписчики. Александра Урсуляк написала: «Господь! 20 лет прошло! Я ж это все помню! Ура! Поздравляю! Счастливой жизни этому красавцу!». Фолловеры отметили внешнее сходство сына с отцом и его серьезный характер, отметив, что Никита повзрослел.

Напомним, Евгений Цыганов и Ирина Леонова познакомились на съемках картины «Дети Арбата». Пара объявила о расставании в 2015 году, когда актриса из сериала «Куприн» была беременна седьмым ребенком. Несмотря на разрыв, Цыганов активно участвует в жизни своих детей.

 

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