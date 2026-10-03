Евгений Цыганов похвастался фото со взрослым сыном

Актер Евгений Цыганов воспитывает семерых детей от брака с Ириной Леоновой. Их дети — Полина (21 год), Никита (20 лет), Софья (17 лет), Андрей (16 лет), Александр (14 лет), Георгий (12 лет) и Вера (11 лет). Кроме того, актер совместно с супругой Юлией Снигирь растит 10-летнего Федора.

Сегодня старший сын артиста, Никита, отмечает свой двадцатилетний юбилей. Евгений Цыганов выложил в соцсетях архивные фото сына, сделанные в разные периоды его жизни, и поздравил юношу с днем рождения. Лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» написал: «Ровно 20 лет назад в этом красивом здании на Фурштатской родился красивый парень Никита, который оказался ещё сильным, умным и добрым со временем. Счастлив быть твоим отцом и другом».

К поздравлениям присоединились коллеги по цеху и подписчики. Александра Урсуляк написала: «Господь! 20 лет прошло! Я ж это все помню! Ура! Поздравляю! Счастливой жизни этому красавцу!». Фолловеры отметили внешнее сходство сына с отцом и его серьезный характер, отметив, что Никита повзрослел.

Напомним, Евгений Цыганов и Ирина Леонова познакомились на съемках картины «Дети Арбата». Пара объявила о расставании в 2015 году, когда актриса из сериала «Куприн» была беременна седьмым ребенком. Несмотря на разрыв, Цыганов активно участвует в жизни своих детей.