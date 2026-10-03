Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем большом страхе

Фигуристка Медведева рассказала, что боялась не влезть в коньки после операции

Фигуристка Евгения Медведева призналась в сильном страхе навсегда потерять профессию из-за операции на ногах. В разговоре с журналистами 26-летняя звезда спорта честно призналась в сильном страхе потерять навсегда профессию из-за операции на ногах.

«Я не думала, что мне будет так страшно снова выходить на лёд. Честно говоря, после операции вообще думала, что в коньки не влезу больше никогда. Восстановление было, конечно, будь здоров. Ну, мне повезло», — откровенно рассказала Медведева.

На полное восстановление, говорит спортсменка, уйдёт полгода. У Евгении прошло лишь чуть более трёх месяцев. Самое главное — чтобы не болели шрамы. Теперь Медведева спокойно влезает в коньки. Ударная нагрузка исключена, фигуристка проходит реабилитацию по четыре раза в неделю вместе с врачом.

Напомним, летом 2026 года спортсменка перенесла операцию на обеих стопах из‑за вальгусной деформации. Лечение она планировала давно. А недавно Евгения вернулась к полноценным тренировкам.