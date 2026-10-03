Холли Берри не сможет видеться часто с сыном из-за насилия над ним

Суд Лос-Анджелеса ограничил права 60-летней Холли Берри на общение с двенадцатилетним сыном Масео, удовлетворив ходатайство её бывшего супруга Оливье Мартинеса. Временный запретительный ордер, выданный на фоне заявлений о физическом насилии со стороны актрисы, предписывает ей встречаться с ребенком лишь два дня в неделю и проводить с ним каждые вторые выходные. Кроме того, постановлением запрещено Холли приближаться к Мартинесу ближе чем на 90 метров, о чем сообщает издание Page Six.

По версии Оливье, инцидент произошел 26 сентября, когда Холли набросилась на сына из-за того, что тот играл в виртуальной реальности. Актриса оскорбляла мальчика, называя его «глупым» и «идиотом», после чего словесная перепалка переросла в потасовку. Во время драки Берри кричала: «Кто здесь главный?!». Находившийся рядом жених актрисы, музыкант Ван Хант, не стал вмешиваться в конфликт. После этого Масео позвонил отцу и попросил забрать его, а Мартинес подчеркнул, что подобное поведение не является единичным случаем.

Стоит напомнить, что Холли Берри и Оливье Мартинес развелись лишь три года назад, хотя расстались в 2015 году после двух лет совместной жизни. Суд обязал актрису выплачивать бывшему мужу 8 тысяч долларов ежемесячно, а также оплачивать медицинскую страховку, психотерапию и обучение сына в частной школе. Ранее режим общения выглядел так: сын жил с матерью с понедельника по среду, с отцом — со среды по пятницу, а выходные они проводили с ребенком по очереди. Отношения экс-супругов всегда были сложными, включая споры о методах воспитания, однако они пытались находить компромиссы и даже обращались к семейному психологу.