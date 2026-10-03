Лидер The Hatters сообщил о состоянии певицы Валерии

Лидер The Hatters рассказал, что Валерия, возможно, не выступит с группой

Выступление Валерии в вечерней программе находится под угрозой срыва из-за ухудшения здоровья певицы. Об этом рассказал Юрий Музыченко, лидер коллектива The Hatters, выступая на праздновании 10-летия своей группы.

«В нашем сет-листе есть список композиций, которые прозвучат сегодня. Эта конкретная песня под сомнением, поскольку Валерия заболела. Непонятно, хватит ли у нее сил для вокала», — отметил музыкант, показывая распечатанную программу концерта. Согласно документу, исполнительнице предстояло спеть композицию «Таю».

Ранее участники The Hatters уже высказывались о стремительном росте популярности Кадышевой среди молодежи. Музыканты искренне удивились успеху народной артистки у новой аудитории, пошутив, что «тётя работает», и добавив, что певица вряд ли будет выступать на их корпоративах, поэтому места на большой сцене хватит всем.

Ранее Иосиф Пригожин разместил в своем блоге снимок, где Валерия находится дома под капельницей. Продюсер уточнил, что певица, по всей вероятности, заразилась вирусной инфекцией и уже проходит курс терапии. «Заболевание, скорее всего, вирусное. Мы лечимся», — кратко прокомментировал ситуацию Иосиф Игоревич.

58-летняя артистка крайне ответственно подходит к своему здоровью, уделяя значительное время уходу за лицом и поддержанию отличной физической формы. Ранее супруг выложил в сеть видеозапись тренировок певицы, сделанную в тренажерном зале отеля во время их совместного визита в Турцию на концерт.