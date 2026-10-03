Людмила Артемьева рассказала, что не всегда рада поклонникам

Людмила Артемьева открыто поделилась своим истинным отношением к славе. Актриса призналась, что за всю карьеру так и не привыкла к пристальному вниманию публики и продолжает жестко охранять свои личные границы.

«Когда меня достают, я могу рявкнуть. Это вовсе не моя игра. Никто не интересовался моим мнением — нравится мне это или нет. Поэтому слава — это совсем не про меня», — честно заявила Артемьева в интервью для Popcake.

Известная по роли в фильме «Таксистка», Людмила подчеркивает, что никогда не стремилась жить по правилам, которые обычно диктуются артистическим образом жизни. С детства она не любила позировать для фотоаппарата, поэтому в семейных альбомах практически отсутствуют ее снимки того периода. «Поэтому популярность — это вообще не ко мне», — повторила актриса.

Кроме того, Людмила призналась, что не придерживается спортивного образа жизни. Она избегает изнурительных тренировок, предпочитая поддерживать тонус с помощью приятных домашних ритуалов, таких как потягушки и объятия, с удовольствием любуясь собой в зеркале.