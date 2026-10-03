Мать Ким Кардашьян требует от дочерей замужество

Крис Дженнер раздула соперничество между своими дочерьми. По данным In Touch, 70-летняя глава знаменитой семьи стала подстрекать 45-летнюю Ким Кардашьян и 29-летнюю Кайли Дженнер, выясняя, кто из них быстрее выйдет замуж.

«Крис подкалывает Ким и Кайли на тему того, кто первой подойдет к алтарю. Она притворяется, что просто шутит, но всем известно, как сильно она любит разжигать вражду между своими девочками», — поделился инсайдер.

Источник отметил, что 29-летняя Кайли всерьез обеспокоена перспективой увидеть четвертый брак старшей сестры до того, как она сама получит обручальное кольцо от Тимоти Шаламе.

По слухам, Ким приходит в ярость от мысли, что Кайли первой оформит отношения с возлюбленным: якобы из-за этого она даже планировала ускорить события со своим партнером Льюисом Хэмилтоном.

Ранее Ким Кардашьян продемонстрировала в своих сторис кадры из новой линейки собственной марки нижнего белья. На фотографии популярная звезда реалити-шоу запечатлена перед зеркалом в элегантном комплекте цвета шоколада: бюстгальтер украшен кружевом и имеет глубокое вырез, а трусы отличаются высокой посадкой.

Стоит напомнить, что в настоящее время Ким состоит в отношениях с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Еще в начале года источники сообщали о совместном отпуске пары. Влюбленные провели время в Англии, после чего отправились в путешествие по Парижу и Лондону. Их романтическая связь не вызывала вопросов у общественности, так как до этого модель и спортсмен долгое время были просто друзьями.