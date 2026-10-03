"Мираж" выступил против запрета концертов во время СВО

Предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина взбудоражило музыкальную общественность. Он призвал прекратить концертную деятельность до завершения СВО. Произошло это после выступления Лолиты в Сочи, когда из-за атаки БПЛА концерт оказался под угрозой срыва. Разумеется, предложение уже который день активно обсуждается в тусовке, а некоторые звезды уже начали потихоньку высказываться. В частности, лидер группы "Мираж" Алексей Горбашов, который на сцене уже больше 45 лет, на светском мероприятии прокомментировал «МК», что думает по данному поводу.

"Знаете, я обеими руками «за» любые инициативы, когда речь идёт о безопасности людей. Думаю, никому не надо объяснять, что это действительно важно. Но давайте не доходить до абсурда. Если следовать логике данного предложения, надо остановить в стране все спортивные матчи, киносеансы, занятия в ВУЗах и школах, закрыть все торговые центры, то есть, все те объекты, где в одном месте одновременно собираются сотни и тысячи людей. Есть ещё и общественный транспорт, где в часы пик в переполненных вагонах перемещается по городу огромное количество людей. Все эти вещи - спорт, культура, в частности музыка и кино — это не просто развлечение. Для многих всё это— способ сохранить себя в сложное время. Даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны в стране снимались фильмы, не прекращали работу театры, проходили концерты, спортивные соревнования, а в осаждённом Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. Достаточно вспомнить и не такие уж далёкие девяностые. Было тяжело всем — и артистам, и зрителям. Но, какие бы мизерные ни были заработки, как бы ни было сложно, зрители не переставали ходить на концерты. Люди экономили, в чём-то себе отказывали, но откладывали копеечку, чтобы попасть на выступление любимого исполнителя. И именно музыка, именно живые выступления помогали людям держаться, чувствовать, что жизнь продолжается", - прокомментировал артист. По словам Горбашова, сейчас музыкальные выступления наоборот актуальны как никогда.

"Мы с «Миражом» выступали в самых разных местах — и в госпиталях, и в воинских частях, и в Сирии у наших военных. Мало кто себе представляет, какие риски несёт в себе каждая такая поездка, и какие силы задействованы для того, чтобы обеспечить безопасность на каждом таком мероприятии. Но главное, что людям это нужно. Не как развлечение — как глоток воздуха.

И ещё один момент, о котором почему-то забывают. Концерты — это не только гонорары артистов, цветы, автографы и аплодисменты. Это ещё и рабочие места, и налоги, которые уходят в казну. Билеты, площадки, зарплаты сотен людей — администраторов, техников, музыкантов. Всё это живёт и работает, пока идут выступления. Остановить это — значит не только лишить людей музыки, но и выбить почву из-под ног у целой индустрии.

Давайте уже предоставим зрителям самими решать, ходить им на концерты и футбол или сидеть дома. Или мы хотим навязать людям мысль, что у нас всё плохо, посеять страх и неверие в наши силы? Разве не этого ждут наши враги и недоброжелатели?" - подытожил артист.