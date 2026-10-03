Мирослава Карпович показала фигуру перед рождением первенца

Актриса Мирослава Карпович, известная зрителям по роли Маши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки», готовится к рождению первенца. На данный момент исполнительница находится на значительном сроке беременности. Чтобы подготовиться к важному жизненному этапу и восстановить силы, звезда выбрала отдых в путешествии.

Недавно Мирослава поделилась в соцсетях фотографией, сделанной на пляже во время заката. Актриса запечатлена в классическом бикини на завязках, а на снимке отчетливо видна ее тень. Фигура звезды претерпела заметные изменения: животик заметно округлился. Под фото она оставила лаконичную подпись: «Маленькие мгновения».

Напомним, прошлым летом Мирослава вышла замуж за предпринимателя Евгения Рагулина, который моложе ее на одиннадцать лет. Свадебная церемония прошла в московском ЗАГСе, а медовый месяц пары прошел в Париже. Именно во время этого путешествия супруги узнали о скором пополнении в семье.

Однако официально новость о беременности актриса озвучила лишь в прошлом месяце. Появившись в автосалоне, Мирослава подтвердила радостную весть, сказав: «У нас скоро прибавление в семье».