Настя Ивлеева восхитила поклонников "больничными" фото

Настя Ивлеева порадовала подписчиков веселым видео с мужем. Блогер доказала, что даже в период болезни в их семье царит позитив.

Супруги устроили дома веселую игру, надев гигантский надувной костюм рыжего пса. Настя в серой футболке находится внутри объемной конструкции, а ее муж в белой майке помогает ей, подправляя костюм в светлой гостиной. «Так я скрашиваю больничный», — написала Настя.

Ранее Катя Гордон призвала вернуть Ивлееву в медиапространство. Юрист назвала ведущую талантливым человеком и уверена, что та уже переосмыслила шоу-бизнес и готова вернуться на экраны.

Также Настя Ивлеева поделилась с подписчиками в своем блоге коллекцией фотографий, сделанных на берегу озера. На снимках 35-летняя ведущая демонстрирует образ в элегантном платье-комбинации с выразительным декольте. На одном из фото рядом с ней запечатлен ее супруг — Филипп Бегак.

В настоящее время пара ведет загородную жизнь и активно путешествует, посещая как зарубежные страны, так и различные регионы России, о чем подробно отчитывается в социальных сетях. Их роман стал достоянием общественности летом 2025 года. Филипп, недавно завершивший свой третий брак, женился на интернет-звезде всего через два месяца после развода. До официального союза Ивлеева бережно скрывала личность избранника от широкой публики. Свадебная церемония прошла камерно и без лишнего шума.