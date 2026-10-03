Обвиняемый в домогательствах экс-муж Ратаковски снова стал отцом

Американский продюсер Себастьян Бир-Макклард, ранее состоявший в браке с известной моделью Эмили Ратаковски, во второй раз стал отцом. Его партнерша, 39-летняя светская львица Алессандра Браун, родила мальчика, как сообщает Page Six.

Новорожденному дали имя Данте (в некоторых публикациях фигурирует вариант Донте). По информации близких к паре людей, ребенок появился на свет еще в мае, но будущие родители решили не привлекать внимания общественности к беременности и родам. Недавно 45-летнего отца впервые увидели с младенцем на прогулке в нью-йоркском районе Сохо. Инсайдеры отмечают, что все члены семьи здоровы, счастливы и испытывают глубокую любовь друг к другу.

Себастьян и Алессандра знакомы с детства, а их романтические отношения начались осенью 2025 года. У женщины уже есть двое старших сыновей от предыдущих браков с актером Уиллом Арнеттом и бизнесменом Джоном Найдичем. У самого Бир-Маккларда есть пятилетний сын от его первого брака с Эмили Ратаковски.

Эмили стала женой Бир-Маккларда в феврале 2018 года, вскоре после начала их отношений. В марте 2021 года у пары родился сын Сильвестр Аполло. Однако летом 2022 года модель инициировала развод. Ратаковски публично обвинила супруга в постоянных изменах, назвав его «серийным изменщиком» в своем окружении. Официальное расторжение брака состоялось в июле 2025 года.

Параллельно с распадом семьи, в период 2022–2023 годов, карьера продюсера оказалась под угрозой из-за крупного скандала. Несколько женщин, включая несовершеннолетних на тот момент, публично заявили о сексуальных домогательствах и неподобающем поведении Бир-Маккларда на съемках фильмов «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы», а также о психологическом давлении. В результате этих обвинений продюсер был вынужден покинуть основанную им совместно с братьями Сафди компанию Elara Pictures, а его коллеги разорвали с ним профессиональные связи.