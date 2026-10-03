Оксана Самойлова "поймала" Селин Дион в Париже

Оксана Самойлова в настоящее время находится во Франции, где проходит Неделя моды.

Накануне она побывала на показе в Париже, а сегодня поделилась с подписчиками видео с балкона своего гостиничного номера. На кадрах экс-супруга рэпера Джигана демонстрирует Селин Дион: мировая звезда в наряде болотного оттенка выходит из машины под охраной. Фанаты скандируют хиты артистки, а сама певица дирижирует толпой.

По словам Самойловой, каждое утро и вечер у отеля собираются поклонники, которые поют песни Дион еще целый час после короткого перфоманса. Ранее, в начале сентября, Селин спонтанно выступила без фонограммы перед отелем Royal Monceau, исполнив «Pour que tu m’aimes encore» и активно взаимодействуя с аудиторией.

Самойлова также оказалась в центре скандала из-за критики за то, что она оставила детей рядом с нестабильным отцом, который при них демонстрировал холодное оружие. Алена Водонаева назвала Оксану жадной и неразумной матерью, торгующей личным, а Виктория Боня выразила шок по поводу видео с опасными действиями Джигана. В свою очередь, бизнесвумен ответила на критику, объяснив свои поступки сложным внутренним миром, где уживаются противоречивые качества.