Ольга Бузова разрыдалась, вспомнив свой развод

Ольга Бузова представила свое масштабное шоу на московской площадке, собравшее около 11 тысяч зрителей. Подготовка к этому грандиозному выступлению занимала у певицы два года, и результат превзошел ожидания: зрители увидели трехуровневую сцену, множество костюмов, сложную хореографию и богатое декорационное оформление.

Концерт стартовал с заглавной композиции в фэнтезийном образе. Ольга появилась внутри огромного светящегося обруча, парящего в воздухе. Позже она исполнила песню «Привыкаю», посвященную расставанию с Дмитрием Тарасовым. Для этого номера артистка выбрала наряд со стрелами, что стало символичным отражением содержания трека. В конце этой песни певица не смогла сдержать эмоций и заплакала, признавшись, что ей было тяжело восстанавливаться после болезненного разрыва. Однако она поблагодарила фанатов за поддержку, которая помогла ей собраться с силами.

На сцене Ольга отметила десятилетие своей музыкальной карьеры, выразив благодарность поклонникам за то, что они стали частью ее пути. В своем блоге она написала, что шоу отражает разные грани ее жизни — радость, боль, счастье и грусть, а главное — тему вечной любви. По ее словам, история Бузовой близка каждому, ведь «Бузова есть в каждом».

Зрительский отклик был восторженным. Мария Погребняк назвала выступление невероятным и уникальным, а Наталья Бардо отметила высочайший уровень постановки и безумную энергетику шоу. Среди гостей были и близкие родственники певицы: ее мама и сестра, которая недавно стала мамой первенца.

Стоит напомнить, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись 30 декабря 2016 года после четырех лет совместной жизни. В январе 2018-го экс-супруг певицы женился на Анастасии Костенко. У футболиста и его жены четверо детей — двое сыновей и две дочери.