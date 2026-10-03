Подаренное актрисе Владимиром Кличко кольцо за $500 тыс. пропало

После трагической гибели Хайден Панеттьери её родственники так и не смогли обнаружить обручальное кольцо, подаренное экс-супругом Владимиром Кличко. Стоимость этого драгоценного украшения оценивается в полмиллиона долларов, а близкие звезды уверены, что его попросту украли, сообщает издание US Magazine.

По словам источника, подарок Владимира, который актриса берегла на протяжении многих лет, исчез. Друзья и семья склоняются к версии, что кто-то из окружения, сопровождавшего её в последние дни жизни, мог забрать кольцо при сдаче личных вещей в ломбард.

Хайден и Владимир состояли в отношениях с 2009 года. У пары есть дочь Кайя, которой сейчас 11 лет. После развода родителей, когда девочке было три года, она переехала к отцу. После кончины матери ребенок стал её единственным наследником.

Напомним, причиной смерти Хайден Панеттьери стало воздействие запрещенных веществ и мощных седативных препаратов. Инцидент классифицировали как несчастный случай. В момент остановки сердца рядом с актрисой находился её партнер Брайан Хикерсон, который впоследствии передал полиции сумку с её рецептурными лекарствами.

Согласно сообщениям TMZ, опирающимся на данные из окружения, Брайан Хикерсон, которого возлагают ответственность за гибель Хайден Панеттьери, резко похудел на 40 фунтов после её ухода из жизни. Источники утверждают, что мужчина глубоко переживает и надеется, что всё это лишь кошмарный сон. Он также прокомментировал отказ родственников актрисы пригласить его на похороны, выразив понимание деликатности ситуации.

Ранее сообщалось, что за день до трагедии 36-летнюю Хайден наблюдали в лос-анджелесском аэропорту вместе с Хикерсоном. На следующий день экстренные службы прибыли по вызову 911, где поступило сообщение о подозрении на передозировку и остановке сердца. Прибывшие медики впоследствии подтвердили факт смерти актрисы.