Представители Седоковой напомнили о финансовых проблемах Тиммы

Маргарита Гаврилова, регулярно выкладывающая в социальных сетях резкие выпады против Анны Седоковой, выразила удовлетворение итогами сегодняшнего судебного процесса и оперативно поделилась с журналистами своими выводами.

По её утверждению, адвокатам Яниса Тиммы удалось доказать, что приобретённая недвижимость принадлежит не Седоковой, а самому спортсмену. Следовательно, бывшая жена сможет претендовать только на долю в общем имуществе.

Татьяна Стукалова, представляющая интересы певицы, прокомментировала события дня. Она считает, что суд не принёс ничего нового или шокирующего, и позиция её клиентки осталась непоколебимой.

«Утверждения о том, что все квартиры принадлежали исключительно Янису, являются вымыслом. До регистрации брака у каждого из них было собственное имущество. Пара долгое время проживала в США, и Тимма не спешил переезжать в Россию. Им требовались средства к существованию», — отметила Стукалова.

Представительница артистки подчеркнула, что родственники Тиммы намеренно скрывают его финансовые проблемы. По её словам, именно Седокова содержала семью, реализуя собственные объекты недвижимости.