Рита Дакота возмутилась из-за комментариев о ее помолвочном кольце

Рита Дакота опубликовала пост, где выразила возмущение хейтерами, критикующими её помолвочное кольцо за якобы малый размер камня. Артистка воспользовалась случаем, чтобы поддержать подписчицу, оказавшуюся в аналогичной ситуации, и подчеркнула, что выбор её супруга Фёдора Белогай продиктован не финансовой экономией.

«Мой супруг — долларовый миллионер, и мы оба имеем высокий доход. Вокруг блогеров и звезд ходили шутки, что у меня камень не гигантский, как у Хейли Бибер, а стандартный, и мужчина якобы пожалел денег на жену», — отметила певица.

По словам Дакоты, решение было принято с учетом её личных предпочтений. «Это кольцо выбирала я сама. Я не люблю массивные украшения и давно мечтала именно об этой модели. Я буквально указала пальцем на то, какое хочу получить в момент предложения», — уточнила артистка.

Ранее Рита жестко ответила подписчику, который оправдывал измены бывшим мужем, Владом Соколовским, весом женщины. Дакота подчеркнула, что внешние данные партнерши не могут служить оправданием для предательства в отношениях.

Рита Дакота поделилась тем, как детские переживания определили её самооценку и судьбу. Певица призналась, что выросла в дисфункциональной семье: отец был зависим от алкоголя и наркотиков, отсутствовал в жизни дочери и жестоко обращался с женой.

По словам артистки, эта обстановка оставила глубокие психологические шрамы и закрепила склонность к созависимости.

«Отдельно хочу сказать о том, как папа обращался с мамой. Он предавал её, унижал, грубил, не проявлял заботы и поддержки в трудные моменты, воспринимая всё как должное», — написала Дакота.

Певица отметила, что мать, несмотря на внутреннюю силу, носила в себе чувство собственной неполноценности и не верила в свою привлекательность. Эти установки косвенно повлияли и на восприятие Ритой собственного тела: в молодости она считала себя полной и некрасивой, хотя позже осознала, что это навязанный образ.

Артистка связала внутренние комплексы с выбором партнера, признав, что воспроизвела родительский сценарий, вступив в брак с нарциссом. По её мнению, не проработанные травмы подсознательно тянут к разрушительным отношениям до тех пор, пока человек не изменит этот сценарий.